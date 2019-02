StuttgartTausend Jahre Frieden ist die Utopie einer besseren Welt des walisischen Komponisten Karl Jenkins. Er hat sie in der Friedensmesse „The Armed man“ vertont und im Jahr 2000 in die Welt geschickt. Bis nach Obertürkheim und Birkach, wenn man so will. Dort haben der Solitude-Chor und das Sinfonieorchester der Uni Hohenheim das Stück voriges Wochenende dem Publikum präsentiert.

So weit so gut. „Aber auf dem Weg zu einer gemeinsamen friedlichen Welt haben wir noch einen langen Weg vor uns“, sagt die erste Vorsitzende des Solitude-Chors, Heike Graser, spitz. Hintergrund ist die Ablehnung des katholischen Stadtdekans Christian Hermes, die