Anzeige

Von Elke Hauptmann

Das Netz 2018 löst das seit Mai vergangenen Jahres geltende Netz 2016 ab. Grund für die Umstellung ist der Neubau der Haltestelle Staatsgalerie samt neuer Anschlusstrassen, der durch den Umbau des Hauptbahnhofs zur unterirdischen Durchgangsstation erforderlich wird. Im ersten Bauabschnitt war deshalb die Strecke zwischen den Haltestellen Staatsgalerie und Charlottenplatz gesperrt. Dort werden die Arbeiten im Dezember abgeschlossen sein – die Stadtbahnlinien U 1 und U 4 können dann wieder auf ihren ursprünglichen Routen verkehren. Im zweiten Bauabschnitt folgt nun die Trasse zwischen den Haltestellen Staatsgalerie und Arnulf-Klett-Platz/Hauptbahnhof – drei Stadtbahnlinien sind von der Sperrung betroffen: Im Netz 2018 können die U9, U 11 und U 14 ihre angestammten Strecken nicht mehr fahren. Sie werden für mindestens zwei Jahre umgeleitet, ihre Trasse zum Teil auch gekappt.

Die Folge der Umstellung: Fahrgäste müssen längere Fahrzeiten in Kauf nehmen – nach SSB-Angaben sind es im Schnitt sind es drei Minuten mehr. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) geht davon aus, dass etwa fünf Prozent der täglichen Fahrgäste – schätzungsweise 50 000 – von den veränderten Linienführungen betroffen sein werden. Einige werden die neue Verbindung als ungünstiger befinden, andere hingegen als günstiger, meint SSB-Vorstand Wolfgang Arnold. Mit Problemen rechnet das kommunale Verkehrsunternehmen nicht – es sei ja nicht die erste Netzumstellung. Fahrgäste gezielt auf Busse oder die S-Bahn umzuleiten, halten die SSB-Verantwortlichen für nicht erforderlich – veränderte Stadtbahnlinien könnten die heutigen Fahrgastzahlen aufnehmen. So wurden eigens zwei neue Linien konzipiert: Die U 29, die zwischen Hauptbahnhof, Vogelsang und Botnang fährt, sowie die U 34, die zwischen Südheimer Platz, Rotebühlplatz und Vogelsang pendelt. Gleichzeitig wird die U 12 im Netz 2018 zum ersten Mal auf ihrer geplanten Strecke vom Hauptbahnhof über den Budapester Platz und dann durch das Neckartal nach Remseck fahren. Zudem pendelt seit dieser Woche die Linie U19 dauerhaft zwischen Neugereut und Neckarpark. Auch künftig gilt der Zehn-Minuten-Takt. Die Haltestelle Charlottenplatz wird zum neuen Stadtbahndrehkreuz. Heute steigen dort an jedem Werktag rund 16 000 Menschen um, ab Dezember werden es fast 31 000 sein.

Die SSB will – wie bei den Netzumstellungen 2011 und 2016 – ihre Fahrgäste rechtzeitig über die geänderten Trassenführungen informieren. Die Kampagne nimmt jetzt Fahrt auf: Augenfällig sind die Netz-2018-Aufkleber, die seit wenigen Tagen auf der Front von Bussen und Stadtbahnen prangen. In den Stadtbahnen und den SSB-Kundenzentren liegen ab sofort gedruckte Flyer für die Fahrgäste aus. Umfassende Informationen gibt es auch im Internet. Dort ist der neue Linienplan bereits jetzt abrufbar. Ab Anfang November ist dort der künftige Fahrplan einsehbar ( www.netz2018.de).



Neue Linienführungen ab 10. Dezember

U 9: Sie fährt nicht mehr bis Botnang, sondern verkehrt nur noch zwischen Hedelfingen und Vogelrain/Heslach, fährt dabei über die Haltestelle Charlottenplatz.



U 11: Die Veranstaltungslinie pendelt zwischen Neckarpark/Stadion über Charlottenplatz, Rotebühlplatz, Börsenplatz und Hauptbahnhof.



U 12: Ihre Trasse führt von Neckargröningen/Remseck über Hallschlag, Charlottenplatz, Degerloch bis Dürrlewang. Die Interimsstrecke durch die Friedhofstraße mit Haltestelle Pragfriedhof wird aufgegeben.



U 14: Sie fährt zwischen Mühlhausen und Hauptbahnhof/Arnulf-Klett-Platz, fährt dabei über Charlottenplatz.



U 19: Bereits seit 16. Oktober fährt die Linie von Neugereut Wilhelmsplatz Bad Cannstatt zum Neckarpark/Stadion.



U 29: Die neue Linie fährt zwischen Hauptbahnhof/Arnulf-Klett-Platz, über Vogelsang nach Botnang und zurück.



U 34: Die neue Linie verkehrt zwischen Südheimer Platz über Rotebühlplatz und Vogelsang.



Die Linien U 21 (Charlottenplatz-Südheimer Platz) U 24 (Charlottenplatz-Hölderlinplatz) entfallen wieder.