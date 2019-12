StuttgartDie Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) wird in den kommenden Jahren stark und dauerhaft in die Sanierung von Strecken und Technik und von 2023 an in bis zu 120 neue Stadtbahnfahrzeuge investieren. Dadurch häuft sie einen Schuldenberg an. Der Aufsichtsrat des städtischen Nahverkehrsunternehmens habe am Montag den Wirtschaftsplan für 2020 gebilligt, sagte Vorstandschef Thomas Moser bei der anschließenden Pressekonferenz. „Wir sind sehr zufrieden“, so Moser, der auch SSB-Technikvorstand ist. Die mittelfristige Prognose zur Unternehmensentwicklung habe das Kontrollgremium zur Kenntnis genommen, so Sabine Groner-Weber, die als Vorständin den