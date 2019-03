Stuttgart (dpa/lsw)Rund 200 junge Menschen haben in Stuttgart wieder für mehr Klimaschutz demonstriert - unter ihnen viele Schüler, die am Freitagvormittag Unterrichtsstunden verpassten. Nach einer Kundgebung vor dem Rathaus zog eine Demonstration durch die Innenstadt. "Wir gehen zu drei Schulen und versuchen, andere Schüler für den Streik zu gewinnen, sagte die 22-jährige Lotte von Bonin, die die Proteste mitorganisiert. Die Aktion war Teil der Bewegung "Fridays for Future".

Am selben Tag kam deren Ideengeberin, die 16-jährige Greta Thunberg, erstmals für einen Schulstreik nach Deutschland. Vor rund einem halben Jahr hatte Thunberg allein vor dem Reichstag in Stockholm damit begonnen, für stärkere Klimaschutzbemühungen ihres Landes zu protestieren. Durch Auftritte auf der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz (Katowice) und beim Weltwirtschaftsforum in Davos ist sie seitdem weltberühmt geworden. Schüler und Studierende in aller Welt demonstrieren mittlerweile nach ihrem Vorbild für mehr Klimaschutz. Rund 3.000 kamen am Freitag in Hamburg zusammen.