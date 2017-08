Stuttgart (red) - Ist es der Vorjahressieger Tartan mit seinen verführerischen Farben? Oder doch Otto Waalkes mit den feinen roten Blüten? Oder eine noch wenig bekannte Neuzüchtung? Ab sofort können Besucher des Höhenparks Killesberg wieder Stuttgarts schönste Dahlie wählen.

Der 2500 Quadratmeter große Dahliengarten lockt jährlich Tausende von Blumenfreunden an. Kein Wunder, bietet sich doch vor allem von Anfang August bis Ende September ein Meer von Blüten und Farben. Mit ihren 200 Sorten und einigen Wildformen ist die Dahlienschau im Höhenpark Killesberg neben der Insel Mainau eine der größten bundesweit. Dementsprechend stehen die Besucher vor der Qual der Wahl, das schönste Exemplar auszuwählen. Der Wettbewerb, den der Leiter des Garten-, Friedhofs-, und Forstamtes, Volker Schirner, eröffnete, geht noch bis Dienstag, 3. Oktober. Teilnahmekarten sind im Pavillon im Dahliengarten erhältlich. Die ausgefüllten Karten können dort entweder in das Wahlbehältnis eingeworfen oder an das Garten-, Friedhofs- und Forstamt, Maybachstraße 3, 70192 Stuttgart, geschickt werden.

Am 8. Oktober geht es den mexikanischen Schönheiten an den Stengel, sie werden von 10 bis 13 Uhr für den guten Zweck verkauft. Der Erlös kommt der Stuttgarter Hilfsorganisation „Helfende Hände“ zugute.