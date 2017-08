Bad Cannstatt (red) – Bei der Sommer-Schlagerparty unserer Zeitung sorgten am Samstag nicht nur die auftretenden Künstler für Glücksmomente, sondern auch die Preise, die es bei unserer Tombola zu gewinnen gab. Die Hauptpreise wurden auf der Bühne im Augustiner Biergarten in Bad Cannstatt von Moderator Sigfried Baumann und Sängerin Christin Stark an die drei Glückspilze übergeben. Den vierten und fünften Preis – jeweils zwei Teilnehmergutscheine für die Hofbräufahrt zum Bempflinger Bauern- und Biosphärenmarkt Veit – gewinnen die Besitzer der Losnummern 837 und 1314. Den sechsten und siebten Preis, jeweils zwei Teilnehmergutscheine für die Hofbräufahrt nach Würzburg inklusive Stadtführung, erhalten die Besitzer der Losnummern 83 und 702. Und schließlich gibt es noch fünf Mal ein Gutscheinheft für die Gastronomie in der Region zu gewinnen. Über dieses können sich nun die Besitzer der Losnummern 1065, 946, 639, 102 und 488 freuen. Wir bitten die Gewinner, sich im Sekretariat der Cannstatter und Untertürkheimer Zeitung unter Telefon 0711/ 955 68 29 zu melden.

