StuttgartWas haben der Büstenhalter, die Spätzlepresse und quadratische Schokolade gemeinsam? In der Badstraße werden gut 60 Fahrgäste, sofern sie einen der neben ihren Sitzen installierten Kopfhörer aufgezogen haben, mit dieser heiklen Frage konfrontiert. Elf Sprachen (einschließlich Schwäbisch) bietet der Audioguide. Was wohl Spätzlepresse auf Russisch oder Arabisch heißt? Wie auch immer, die Antwort lautet: Die drei essenziellen Dinge wurden allesamt in Bad Cannstatt erfunden. Wieder was gelernt.

Seit vier Jahren rollen knallrote Touristenbusse durch Stuttgart. Rund eine viertel Million Schaulustige ließen sich darin bereits von