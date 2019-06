StuttgartDer Ordnungsbürgermeister Martin Schairer (CDU) hat im Herbst versprochen, dass die Stadt mehr Falschparker abschleppen wird, die andere Verkehrsteilnehmer behindern oder gefährden. Gut ein halbes Jahr später fällt die Bilanz der Aktion unterschiedlich aus – je nachdem, wen man fragt. Unter dem Hashtag StuttgartParktFair prangern Twitter-Nutzer im Netz Beispiele falsch geparkter Autos an, die ihrer Meinung nach sofort an den Haken gehören – aber, so die Sicht der Twitterer, keine Konsequenzen zu befürchten hätten. „Die Stadt tut nichts“, lautet der Vorwurf.

Bei der Stadt, die eine gleichnamige Kampagne „Stuttgart parkt fair“ ins Leben