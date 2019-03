StuttgartEtwa 69 Fußballfelder. Oder die Hälfte der Flächen, die im Zuge des Projekts Stuttgart 21 frei werden. Oder eineinhalb Mal der Cannstatter Wasen. Das ist das Äquivalent zu 50 Hektar. Wie man’s auch betrachtet: Es ist ziemlich viel, was da zwischen 2011 und 2018 umgewandelt worden ist in Stuttgart und der Region. Und zwar in Ausgleichsflächen für Eidechsen. So steht es in einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Fabian Gramling aus Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg).

Die Tiere müssen, sofern sie bei Bauvorhaben gefunden werden, umgesiedelt werden, weil sie seit 2010 europaweit unter Schutz