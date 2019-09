StuttgartNach fast fünf Kilometern Fußmarsch auf dem Werksgelände ist Detlef Kron doppelt geplättet. „Es ist phänomenal, was sich hier in den letzten viereinhalb Jahren getan hat“, sagt der Leiter des Stadtplanungsamts. Porsche bringe „die nächste Evolutionsstufe seiner Sportwagen aus Zuffenhausen“, freut sich Kron wenige Tage vor der offiziellen Eröffnung des Werks am Montag.

Die neuen Werksteile in Zuffenhausen – Karosseriebau, Lackiererei, Achs- und E-Antrieb- sowie Fahrzeugmontage, insgesamt rund 170 000 Quadratmeter – seien „herausragend“. Kron meint damit nicht die Höhe – obgleich Porsche auf vier Stockwerken produziert, was in der