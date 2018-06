Anzeige

Stuttgart-Mitte (pol)Die polizeilichen Maßnahmen in der Stuttgarter Innenstadt sind zwischenzeitlich beendet worden, wie die Polizei mitteilte. Wie sich herausstellte, hat am Mittwochmorgen ein Fahrgast in einer S-Bahn auf dem Weg von Waiblingen nach Stuttgart ein Gespräch unter Mitfahrenden mitverfolgt. Einen Teil des Gesprächs verstand der aufmerksame Mann im weitesten Sinne so, dass die unbekannte Person mutmaßlich für den späten Vormittag in der Stuttgarter Innenstadt eine Gewalttat geplant haben könnte. Das Gehörte ließ dem Mann richtigerweise keine Ruhe, so dass er letztlich am Vormittag die Polizei alarmierte. Sicherheitshalber - auch um jegliche Gefahrensituation auszuschließen - hat die Polizei Einsatzkräfte in die Innenstadt beordert. Es wurden gezielte Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Dabei kontrollierten die Einsatzkräfte eine verdächtige Person, bei der es sich um den Gesuchten handelt. Ersten Erkenntnissen zufolge leidet der 22-jährige Mann unter einer psychischen Erkrankung.