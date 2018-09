StuttgartKeine Ruhe in der Stadt. Vor allem nicht rund um den Hauptbahnhof. Eben ist es ein 37-Jähriger, der die Polizei frühmorgens beschäftigt, nachdem er in der Klett-Passage an der Stadtbahn-Haltestelle einer Frau ins Gesicht gespuckt hat. Die 59-Jährige hatte ihn zuvor in einem Kiosk ermahnt, die Ware nicht in die Hosentasche zu stecken, sondern an der Kasse zu bezahlen. Das ist jetzt die Quittung. Eine Streife rückt sofort aus. Der Mann ist polizeibekannt, er leistet auch im Streifenwagen Widerstand.

Nein, es ist undenkbar, hier die verstärkte Präsenz von bis zu 100 Beamten wieder abzubauen. Anfang 2016 war die Sicherheitskonzeption