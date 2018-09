FellbachDer Gewa-Tower war gestern. Er wird als Schwabenlandtower mit 192 Mietwohnungen durch die CG-Gruppe aus Berlin fertig gebaut. „SLT 107“ nennt die CG-Gruppe das Projekt abgekürzt, lehnt sich im neuen Namen an die bekannte Fellbacher Schwabenlandhalle an und verweist auf die Höhe des Wohnturms. An diesem Freitag ist der Kaufvertrag für den 107 Meter hohen Rohbau unterzeichnet und notariell beurkundet worden. Über den Kaufpreis schweigt CG-Chef Christoph Gröner ebenso wie der Insolvenzverwalter Ilkin Bananyarli. Der CG-Chef verspricht, dass bereits am 10. Oktober – einmal sagt er sogar „in der nächsten Woche“ – die Handwerker wieder auf die