Anzeige

Stuttgart - (pol) - Am Sonntag gegen 0.50 Uhr ist es auf der Pragstraße zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Ford die Pragstraße in Fahrtrichtung Bad Cannstatt entlang, als er auf der nassen Fahrbahn im Bereich der Fahrbahnverschwenkung einer Baustelle vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Begrenzungsmauer prallte. Der eingeklemmte Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Er wurde bei dem Unfall schwer, seine drei Mitfahrer leicht verletzt. Zur medizinischen Versorgung der Verletzten waren mehrere Rettungswagen im Einsatz. Am Pkw, der abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Pragstraße war daher bis gegen 4.30 Uhr gesperrt.