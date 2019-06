StuttgartIm künftigen Stuttgarter Durchgangsbahnhof werden Reisende teils lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Der von 2030 an geplante Deutschlandtakt mit halbstündigen Fernverkehrsverbindungen lasse sich mit dem Projekt Stuttgart 21 nicht umsetzen, moniert der Verkehrsclub Deutschland (VCD). Wer zum Beispiel von Tübingen nach Karlsruhe wolle, müsse bis zu 27 Minuten auf den Anschluss warten. Boris Palmer (Grüne), in der S-21-Schlichtung 2010 Wortführer des Widerstands und heute OB in Tübingen, sieht sich bestätigt. Bereits in der von Heiner Geißler moderierten Schlichtung zu Stuttgart 21 sei der integrale Taktfahrplan, den die Deutsche Bahn nun