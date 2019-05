StuttgartFür viele klingt die Ankündigung von Zalando am Bauzaun in der Hirschstraße wie eine Verheißung: „Bald brauchst du neuen Platz in deinem Kleiderschrank.“ Im Sommer eröffnet der Online-Händler im ehemaligen Jakoo-Gebäude einen Offline-Store. Die Strategie ist klar: Überall, wo die einst reinen Internethändler ein stationäres Standbein haben, hat das positive Auswirkungen auf den Online-Umsatz.

Vom Kosmetik-Onliner Notino hört man, dass sich in solchen Fällen der Umsatz sogar verdoppelt habe. Aber Zalando hat im stationären Handel noch mehr vor. „Online to Offline – Wie Plattformen den stationären Handel beleben“, heißt die Überschrift zu