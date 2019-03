StuttgartOb sich wirklich jemand getraut hat, auf den Hof des Neuen Schlosses zu fahren, um dort zu parken, ist nicht bekannt. Fakt ist, dass das gut ein Jahr lang möglich gewesen wäre. Denn so lange waren die versenkbaren Poller an der Zufahrt von der Planie aus nicht mehr in Betrieb. Die alten waren kaputt, die neuen ließen auf sich warten. Seit dem 18. Februar ist der Traum vom Gratisparkplatz vor schicker Schlosskulisse vorbei: Die neuen Poller sind da, knapp 300.000 Euro haben sie gekostet. Aus glänzendem Stahl mit Blinklichtern, die signalisieren, wenn die Pfosten hoch- oder runterfahren. Rund um den Schlossplatz wird man