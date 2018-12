Stuttgart-UntertürkheimBei den Olympischen Spielen 2020 werden Weltklasse-Surfer in Tokyo erstmals um Medaillen kämpfen – zur gleichen Zeit könnten Surffans aus der Region auf dem Neckar auf der perfekten Welle reiten, wenn die Vision des jüngst gegründeten Vereins Neckarwelle in Erfüllung geht. Vereinsvorsitzender Volker Sellmeier und Vorstandsmitglied Matthias Bauer stellten am Dienstag die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie dem Sportausschuss des Gemeinderates vor.

Als Standort für ihre Neckarwelle hat sich der Verein den Flussarm gewählt, der zwischen dem Untertürkheimer Hallenbad und dem Inselbad liegt. Die