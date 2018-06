Anzeige

Stuttgart-Mitte (pol)Polizeibeamte haben am Dienstagabend in der Klett-Passage einen 52 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift zu handeln. Die Polizeibeamten, die im Rahmen der Sicherheitskonzeption Stuttgart in der Klett-Passage auf Fußstreife waren, bemerkten gegen 20.05 Uhr den Tatverdächtigen, der lautstark mit einer weiteren Person stritt. Daraufhin kontrollierten sie ihn. Bei der Durchsuchung fanden sie knapp 40 Gramm Haschisch auf und beschlagnahmten es. Der 52 Jahre alte Mann mit bislang ungeklärter Staatsangehörigkeit wird am Mittwoch mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.