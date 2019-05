Stuttgart (dpa)Der Privatwagen des früheren Stuttgarter Oberbürgermeisters Manfred Rommel ist sechs Jahre nach seinem Tod unter den Hammer gekommen - für 8500 Euro. Das teilte das Auktionshaus Eppli am Sonntagabend in Stuttgart mit. Auf Wunsch der Familie des CDU-Politikers soll der Erlös gespendet werden. Unter anderem soll das Geld an eine Parkinson-Stiftung gehen - Rommel selbst litt unter der Krankheit.

Der vormalige VW-Fahrer Rommel habe sich erst nach Überzeugungsarbeit des damaligen Daimler-Vorstands zu dem Mercedes durchringen können. «Mit der Zulassung am 19.11.1982, also zwei Wochen bevor der Mercedes 190 der Öffentlichkeit präsentiert