StuttgartDas Internet weiß alles. Oder sagen wir, fast alles. An den Stuttgarter Stäffele scheitert es mitunter. Wer seinem schlauen Telefon glaubt und sich den Weg zur Stuttgarter Jugendherberge sagen lässt, der erfährt, dass es von der Haltstelle Staatsgalerie nur zehn Minuten seien. Prima, denken sich viele, und marschieren los. Eines vergisst das Telefon allerdings zu erwähnen, es geht zehn Minuten bergauf, Stufe für Stufe. So kommt so mancher Gast verschwitzt und um Atem ringend in dem Haus an der Haußmannstraße 27 an.

Und macht dabei die erste Erfahrung mit Stuttgart: Das anstrengendste und schönste an der Hauptstadt der Schwaben sind ihre