StuttgartDie mangelnde Barrierefreiheit einer beträchtlichen Zahl von Stadtbahn-Haltestellen der SSB sind seit Jahren ein Thema in der Kommunalpolitik. Das Problem ist der Höhenunterschied zwischen Bahnsteig und Fahrzeugeinstieg. An etwa einem Dutzend Haltestellen beträgt dieser zehn Zentimeter und mehr. In diesen Fällen kommen Betroffene mit einem modernen, schweren Elektrorollstuhl nicht in die Bahnwaggons.

Nun hat eine Gruppe von behinderten Menschen das Thema erneut in die Öffentlichkeit gebracht und eine Liste von rund 400 Unterschriften im Rathaus an die Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann (Grüne) übergeben. Eine