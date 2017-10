Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Stuttgart hat die Polizei mehr als 30 Marihuanapflanzen beschlagnahmt. Ein 39 Jahre alter Tatverdächtiger wurde vorübergehend festgenommen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Drogenfahnder beschlagnahmten bei der Aktion am Sonntagabend auch die Aufzuchtanlage sowie ein Mobiltelefon und einen Tablet-Computer. Der Tatverdächtige wurde wegen Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.