StuttgartErst hat Monika Elias am vergangenen Sonntag ihre Stiefel in der Kirche St. Antonius abgestellt, dann ist sie vor die Tür gegangen. So wie ihre Mitstreiterinnen für die Sache der Frauen. Der ganze Mittelgang des Gotteshauses in Hohenheim war voll mit Frauenschuhen – ein Kontrast zu den leeren Kirchenbänken. Draußen vor der Kirche war umso mehr los, beim Alternativgottesdienst im Rahmen der Aktion Maria 2.0. Deutschlandweit sind Katholikinnen eine Woche lang bis diesen Samstag aufgerufen gewesen, in den Streik zu treten. Sie sollten ihre Ehrenämter nicht ausüben und die Gottesdienste boykottieren, um zu erreichen, dass sich ihre Kirche endlich