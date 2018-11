9.11.2018 Ein LKW ist in Feuerbach in ein Wohnhaus gerollt und hat es stark beschädigt.

Stuttgart (dpa/lsw) Ein abgestellter Laster hat sich am Freitag in Stuttgart selbstständig gemacht und ein Haus gerammt. Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein Schaden von rund 60 000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge war der Fahrer ausgestiegen und hatte gerade die Tür zugeschlagen, als sich der Kipplaster aus dem Kreis Esslingen rückwärts in Bewegung setzte und etwa 50 Meter weiter gegen das Haus rollte. Wie es dazu kommen konnte, war noch unklar. Hinweise auf einen technischen Defekt gebe es nicht, hieß es. Die Bewohner des Hauses, die zum Zeitpunkt des Unfalls unterwegs waren, hätten inzwischen dorthin zurückkehren können.