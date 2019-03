StuttgartDie grün-schwarze Landesregierung hat am Dienstag ihre Maßnahmen zur Luftreinhaltung in Stuttgart in einem wesentlichen Punkt korrigiert. Das seit dem 1. Januar 2019 geltende Einfahrtverbot nach Stuttgart für Diesel bis einschließlich Euro 4 wird gelockert. Wer einen solchen Wagen fährt, darf künftig insgesamt 16 Park+Ride-Anlagen in der Stadt ansteuern, tabu sind die Innenstadtbezirke. Die Stadt soll das mit einer Allgemeinverfügung regeln.

Wie wird die neue Regel umgesetzt? Die bloße Behauptung, einen Park+Ride-Platz anzusteuern, reicht nicht aus. Erforderlich ist mindestens ein Monatsticket der Park+Ride-Anlage in Verbindung mit einem