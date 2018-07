Stuttgart (dpa/lsw) Im Südwesten fiebern vielerorts zahlreiche kroatische Fans dem WM-Halbfinale ihrer Mannschaft gegen England entgegen. Im Falle eines Sieges stellt sich die Polizei erneut auf spontane Jubelfeiern und Autokorsos ein, wie die Polizeipräsidien in Baden-Württemberg am Mittwoch mitteilten. «Gefeiert werden darf gerne, aber bitte friedlich», sagte ein Polizeisprecher in Stuttgart und ergänzte: «Wir sind vorbereitet». Nach den Erfolgen im Achtel- und Viertelfinale hatten Tausende kroatische Fans ausgelassen die Siege ihrer Mannschaften bejubelt. Dabei war es weitgehend friedlich geblieben.

Bei der Stadt Stuttgart waren zunächst keine