Stuttgart (dpa/lsw) - Kurz ins Museum, sein Lieblingsbild aus der Schausammlung ansehen und wieder raus - und das kostenlos. Für das Landesmuseum Württemberg könnte dies womöglich bald Realität werden. Der Schrauben-Milliardär Reinhold Würth und Kunststaatssekretärin Petra Olschowski wollen am Mittwoch (14.00 Uhr) in Stuttgart einen Lösungsweg präsentieren.

Im Südwesten wird immer wieder darüber diskutiert, ob der Eintritt in die staatlichen Museen des Landes kostenlos sein sollte. Die SPD fordere schon seit Langem einen solchen Schritt, sagte ein Sprecher der Partei in Stuttgart. Anfang des Jahres setzte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) einen vorläufigen Schlussstrich unter die Debatte. Damals sagte er, dass die Landesregierung keinen freien Eintritt in die Museen plane.