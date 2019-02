StuttgartAls am Mittwoch die Staatsanwaltschaft das Büro von Stuttgarts Sozialbürgermeister Werner Wölfle (Grüne) durchsuchte und Unterlagen beschlagnahmte, war das ein weiterer Paukenschlag im Klinikskandal. Der Vorwurf gegen Wölfle: Untreue zum Nachteil der Landeshauptstadt in seiner Zeit als Krankenhausbürgermeister. Die Frage: Was wusste der heutige Sozialreferent über ein Beratergeschäft mit Kuwait, dessen Volumen von 46 Millionen Euro 20 Millionen Euro in Nebenabreden verdeckt einkalkulierte Provisionen enthielt, ohne dass Leistungen ermittelt wurden? SPD-Fraktionschef Martin Körner fordert seit längerem den Rücktritt Wölfles, Thomas Adler von