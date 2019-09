StuttgartTreffen im Weltcafé am Stuttgarter Charlottenplatz: Yvonne Sauter, 33 Jahre, derzeit Hartz-IV-Empfängerin, legt einen Sticker auf den Tisch. „Wir sind am Arsch“, steht darauf. Der Hintergrund ist knallpink. In allen vier Ecken prangt ein Totenkopf. „Was ich an der Initiative mag, sind die klaren Botschaften“, sagt Sauter. Der Sticker wirbt für die Umweltgruppe Extinction Rebellion.

Sauter hat ihr Studium auf Eis gelegt, um Vollzeitaktivistin zu werden. In Stuttgart hat sie eine Ortsgruppe von Extinc­tion Rebellion gegründet. Auf Deutsch übersetzt bedeutet der Name so viel wie Rebellion gegen das Aussterben. Die Initiative entstand vor