StuttgartBetrieb vorläufig geschlossen“, steht auf dem Schild am Eingang zum City-Eroscenter im Leonhardsviertel. Der Freier, der in das Bordell wollte, zieht unverrichteter Dinge ab. Seit Jahren will die Stadtverwaltung die Laufhäuser in dem Viertel reduzieren. Nachdem das Gebäude 16 schließen musste, ist jetzt auf Betreiben der Stadtverwaltung auch im Eros, Weberstraße 11 A, das rote Licht ausgegangen.

Die zehn Prostituierten, die dort gearbeitet haben, sind auf andere Laufhäuser im Quartier ausgewichen. „Die Zustände dort sind ganz schlimm. Die Häuser sind völlig heruntergekommen. Aus den Hahnen kommt kaum Wasser, alles ist schmuddelig“, klagt