StuttgartAuf der Suche nach einem Eigenheim den Blick im Umland schweifen zu lassen ist zwecklos – jedenfalls aus finanzieller Sicht. Zu diesem Schluss kommen die Autoren einer Studie des Weltwirtschaftsinstituts in Hamburg. Sie haben die Gesamtkosten für das Wohnen in Kreisstädten der Region Stuttgart mit denen in der Landeshauptstadt verglichen. Dies im Auftrag der Postbank – und mit dem Fazit: Wer pendelt, zahlt drauf, teilweise schon nach wenigen Jahren.

Diese Aussage gilt zwar grundsätzlich, aber nicht für jeden Einzelfall. „Unsere Modellrechnung kann lediglich Anhaltspunkte und Denkanstöße liefern“, sagt Philipp Benker von der