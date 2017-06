Stuttgart (seb) - An der Materialprüfungsanstalt der Universität Stuttgart wird bald Raumfahrtsgeschichte geschrieben: Am Dienstag wurde ein sechs Tonnen schwerer Feststofftank angeliefert, der ab Mitte Juli auf Herz und Nieren getestet wird. Besteht er die Berstversuche der Wissenschaftler, könnte er in der nächsten Raketengeneration der Ariane-6-Rakete zum Einsatz kommen und bereits im Jahr 2020 ins All fliegen.

