Gleich Feinstaubalarm ausgelöst

Trotz eher niedriger Werte ist gleich Feinstaubalarm – Wetterlage lässt erhöhte Konzentration befürchten

Stuttgart hat am Samstag erstmals in dieser Periode Feinstaubalarm ausgelöst. Die Autofahrer sollen von diesem Montag an schon wieder umsteigen. Dabei ist Stuttgart derzeit gar nicht Feinstaub-Hauptstadt.