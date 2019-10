Stuttgart/Günzburg Zwei nach einer Geiselnahme im Bezirkskrankenhaus Günzburg (Bayern) in der Nacht zum Montag, 23. September, entflohene Männer sollen sich aktuellen Ermittlungen zufolge zwischenzeitlich im Großraum Stuttgart aufhalten. Die Polizei warnt vor den beiden 23- und 28-Jährigen und bittet um Hinweise.

Wie die Beamten berichten, waren die beiden Männer zum Zeitpunkt ihrer Flucht in der Maßregelvollzugsklinik in Günzburg untergebracht. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach den Flüchtigen und ging etlichen Hinweisen im Großraum Günzburg nach, die teilweise bis in den Einzugsbereich von Neu-Ulm reichten.

Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm, die seit der Tatnacht die Ermittlungen wegen Geiselnahme gegen die beiden Männer führt, wertet derzeit alle eingegangenen Hinweise und Spuren in diesem Zusammenhang aus. Die beiden Flüchtigen werden deutschland- und europaweit gesucht. Neueste Ermittlungen führten nun auch zu Hinweisen, dass sich die Männer in der Zwischenzeit im Großraum Stuttgart aufhalten könnten.

Bevölkerung wird vor einem Kontakt mit den Männern gewarnt

Alexander Günter wird unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, Ruslan-Oleksandr Tsopa unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls gesucht. Beide wurden wegen ihrer Suchterkrankungen in der Klinik für Forensische Psychiatrie in Günzburg im Maßregelvollzug behandelt.

Die Bevölkerung wird gebeten, bei direktem Kontakt nicht an die Entflohenen heranzutreten, sondern sofort die Notrufnummer 110 zu wählen.

Hinweise, insbesondere zum aktuellen Aufenthaltsort der beiden Männer, nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegen.



So sehen die Männer aus

Bei den beiden Personen handelt es sich um den 28-jährigen deutsch-russischen Staatsangehörigen Alexander Günter sowie den 23 Jahre alten ukrainischen Staatsangehörigen Ruslan-Oleksandr Tsopa.