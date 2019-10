Fünf brennende Fahrzeuge in einer Nacht

Serie von Brandstiftungen in Weilimdorf – Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Täter

Eine Serie von Brandstiftungen in Weilimdorf hält Polizei und Anwohner in Atem, zuletzt standen fünf Fahrzeuge in Flammen. Die Kripo sucht nach dem Brandstifter.