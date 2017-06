Staus auf der B 10 sind fast schon Alltag, ebenfalls Staus auf der Autobahn. Auch die untergeordneten Straßen in der Region sind häufig überlastet. Das gilt besonders für den dicht besiedelten Kreis Esslingen.

Staus auf der B 10 sind fast schon Alltag, ebenfalls Staus auf der Autobahn. Auch die untergeordneten Straßen in der Region sind häufig überlastet. Das gilt besonders für den dicht besiedelten Kreis Esslingen. Foto: Archivfoto: Rehberger

(ale) - Berufspendler aus dem Neckartal müssen sich ab Montag auf Verkehrsbehinderungen zwischen dem Neckarpark und Hedelfingen auf der B10 einstellen. Dann beginnen die vorbereitenden Maßnahmen für die Sanierung der Fahrbahn. Auf einer Länge von knapp vier Kilometern wird ein Flüsterasphalt verlegt. Zudem wird eine neue Abbiegespur zur B 14 erstellt. Die Kosten betragen 7,8 Millionen Euro.

Anzeige

Zwischen Göppingen und Esslingen hat er den Praxistest bestanden: Der lärmarme Splittmastixasphalt. Durch seine offenporige Deckschicht absorbiert der sogenannte Flüsterasphalt den Lärm besser. Die Reduzierung liegt laut Regierungspräsidium bei rund drei Dezibel. Im Zuge der notwendigen Sanierung der B 10 zwischen Dreieck Neckarpark (B10/B14) und der Anschlussstelle Hafen-Süd kommt dieser nun auch zum Einsatz.

Anzeige

Vorgesehen ist, in beiden Fahrtrichtungen der B 10 die bestehende Deck- als auch Unterschicht auf einer Gesamtlänge von 3,7 Kilometern auszutauschen. Ebenfalls saniert werden alle Zufahrtsrampen der B-10-Anschlussstellen Wangen bis Hafen Süd. Zudem geplant ist zwischen der Anschlussstelle Wangen und dem Dreieck Neckarpark aus dem Seiten- einen durchgehenden Abbiegestreifen zu machen. Als Ersatz für den Seitenstreifen wird in jeder Fahrtrichtung eine Nothaltebucht angelegt.

Wie das Regierungspräsidium mitteilt, sollen bereits ab Montag in Nachtbaustellen die Vorarbeiten mit der Befestigung von Teilen des Trennstreifens entlang der Abfahrtsrampe von der B 14 in Richtung Esslingen beginnen. Ab Montag wird die Höchstgeschwindigkeit im Baustellenbereich auf 60 Kilometer pro Stunde beschränkt. Die Fahrspuren auf der B 10 müssen eingeengt und zum Mittelstreifen hin verschwenkt werden. Gleichzeitig wird die Sanierung der Rampen der Anschlussstellen Hafen-Süd und Hafen-Mitte durchgeführt. Die beiden Anschlussstellen müssen hierzu abwechselnd für jeweils ein Wochenende gesperrt werden.

Die eigentlichen Asphaltarbeiten auf der B 10 werden, unter Aufrechterhaltung aller Fahrstreifen, während den Sommerferien stattfinden. Der Verkehr wird mittels einer 4+0-Verkehrsführung durch die Verlegung aller Fahrstreifen auf eine Richtungsfahrbahn geführt. Die Sanierung der Anschlussstellen Wangen und Hedelfingen erfolgt dann im Zuge der Asphaltarbeiten. Es ist vorgesehen stets eine der beiden Anschlussstellen dem Verkehr zur Verfügung zu stellen. Entsprechende Umleitungen durch das Hafengebiet werden eingerichtet.

Die Kosten betragen rund 7,8 Millionen Euro, welche der Bund als Investition in den Erhalt der Infrastruktur trägt. Um die Belastung der Verkehrsteilnehmer soweit als möglich zu reduzieren, wird die Hauptmaßnahme in den Sommerferien durchgeführt, und soll am Ende der Ferien abgeschlossen sein.