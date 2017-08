Stuttgart (dpa/lsw) - Beim Brand in einem Gewächshaus und einer angrenzenden Schule ist in Stuttgart ein Schaden von etwa 260 000 Euro entstanden. Bei dem Feuer sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach brach das Feuer am Samstagabend in dem Gewächshaus aus und griff dann auf die Fassade und das Dach der Schule über. Als die Feuerwehr am Brandort angekommen sei, habe das Gewächshaus bereits lichterloh gebrannt. Um das Feuer löschen zu können, habe ein Teil des Daches aufwendig entfernt werden müssen. Die Brandursache sei derzeit noch unklar, teilte die Polizei mit.

