Stuttgart (dpa/lsw) - Trotz vermutlich überschaubarer Wirkung will Stuttgart am Feinstaubalarm festhalten. „Freude macht uns das auch nicht, aber es ist notwendig“, sagte Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart vor der am Wochenende startenden dritten Feinstaubalarm-Periode. Es gehe um Gesundheitsschutz und da könne die Stadt nicht darauf verzichten, Autofahrer an Tagen mit hoher Luftverschmutzung zum freiwilligen Umstieg auf Busse und Bahnen aufzurufen. Sagen Experten bis Mitte April Wetterlagen voraus, bei denen eine hohe Schadstoffbelastung zu erwarten ist, ist zudem das Anfeuern von Komfortkaminen verboten.