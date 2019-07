StuttgartDie Schäden sind nicht zu übersehen. Löcher, aus denen braune Spuren nach unten ziehen. Überall Rostflecken. Die Fassade der erst im Oktober 2011 eröffneten Stadtbibliothek am Mailänder Platz zeigt sich von oben bis unten in einem unschönen Kleid. Und das nicht zum ersten Mal. Bereits gut zwei Jahre nach der Eröffnung hatten erstmals die Handwerker anrücken müssen, um Rost zu entfernen. Damals hatte die zuständige Baufirma die Kosten übernommen. Auf Kulanz, wie man bei der Stadt betont. Dieses Mal werden die rund 25.000 Euro, die für die erneute Sanierung anfallen, am Hochbauamt hängen bleiben. „Wir wollen die Rostfahnen entfernen lassen, aber