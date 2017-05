Stuttgart (pol) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Leonberger Straße in Fahrtrichtung Schattenring sind am Samstag die vier Insassen eines Fahrzeugs verletzt worden. Ein 53-jähriger Mercedesfahrer fuhr kurz nach Mittag entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen der Leonberger Straße in Richtung Stadtmitte. Kurz vor dem Viereichenhautunnel stieß er frontal gegen einen entgegenkommendes Golf. Ein folgendes Krankentransportfahrzeug fuhr auf den Golf auf, als dieser durch den Aufprall nach hinten geschleudert wurde. Der Golf war mit vier Personen besetzt. Dessen 58-jähriger Fahrer und die 53-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt, eine