Stuttgart (dpa/lsw) - Der Fahrradwagen an der Stuttgarter Zahnradbahn „Zacke“ ist am Dienstag aus den Schienen gesprungen und hat so zeitweise für Probleme auf der Strecke gesorgt. Wie eine Sprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) sagte, ereignete sich der Vorfall aus noch ungeklärter Ursache am Nachmittag auf der Strecke zwischen der Wielandshöhe und Degerloch. Infolgedessen wurde der Verkehr auf diesem Streckenabschnitt zeitweise eingestellt. Angaben zu Verletzten konnte die Sprecherin zunächst nicht machen. Auf dem Fahrradwagen können Fahrgäste ihre Räder abstellen, die die Bahn dann vor sich her den Berg hinauf schiebt.

Schon seit 1884 transportiert die „Zacke“ ihre Fahrgäste vom Stuttgarter Marienplatz nach Degerloch. Ein am Wagen angebrachtes Zahnrad greift in die sogenannte Zahnstange zwischen den Schienen. Die Bahn klettert dann wie an einer Leiter den Berg hinauf. Dabei überwindet sie einen Höhenunterschied von 210 Metern und eine Steigung von 17,8 Prozent.

Anzeige