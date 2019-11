StuttgartSeit diesem Schuljahr leitet Uwe Peleikis Stuttgarts größte Kaufmännische Schule, die an der Hasenbergstraße beim Feuersee ihren Hauptsitz hat. Als langjähriger Vize hat er Franz Scheuermann abgelöst, der in den Ruhestand gewechselt ist. Peleikis kennt also die Entwicklung der Schule – und die rückläufigen Schülerzahlen bereiten ihm Sorgen. In sechs Jahren seien sie von 4500 auf 3800 geschrumpft. „Der Rückgang trifft uns extrem.“

Im Vollzeitbereich mache sich das gerade in der Wirtschaftsoberschule bemerkbar, wo die Teilnehmer nach mittlerer Reife und Berufsausbildung das Abi in zwei Jahren erwerben – „ein ziemlich harter Bildungsgang“,