StuttgartDie wichtigste Nachricht brachte Regionalpräsident Thomas Bopp mit, als am Mittwoch die Vereinbarung zur VVS-Tarifreform an der Haltestelle Mineralbäder unterzeichnet wurde. Die Finanzierung der Leit- und Signaltechnik ETCS für den gesamten Bahnknoten Stuttgart durch den Bund sei abgesichert, sagte Bopp. Es gebe eine Zusage der Berliner Regierungsfraktionen CDU und SPD, dass es dafür nicht nur einen Teil der ersten Digitalisierungstranche von 570 Millionen Euro gebe, sondern die Förderung auch in den Folgejahren fortgesetzt werde. Zudem kann der Zuschuss auch für die Ausstattung von S-Bahnen verwendet werden.

