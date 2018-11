StuttgartWie schafft man das auf so kurzer Strecke? Da staunt selbst der erfahrene städtische Verkehrsüberwacher Joachim Elser: Am Neckartor, stadteinwärts vor einer Kurve, in einem Bereich, in dem eindeutig Tempo 40 als Höchstgeschwindigkeit angezeigt wird, ist ein Autofahrer mit 94 Kilometer pro Stunde unterwegs. „Das muss man an der Stelle erst einmal hinbekommen“, sagt Elser. Für ihn ist das allerdings eine traurige Leistung.

Tempo 40 am Neckartor zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes – die Autofahrer überzeugt das eher weniger. Zumindest nicht die gut 16 000 Temposünder, die seit Mitte September