StuttgartZum Glück ist der Kinderanhänger leer, als der Papa die Kontrolle über sein Gefährt verliert. Der Pedelecfahrer gerät gegen eine fest verankerte Warnbake, schlingert und prallt gegen ein verkehrsbedingt haltendes Auto. Besonders auf dem Elektrofahrrad müsste ein Helm eigentlich selbstverständlich sein, doch längst nicht alle sehen den Kopfschutz für notwendig an. Auch der Fahrer dieses Pedelecs nicht, der bei diesem Unfall am Dienstagnachmittag in der Innenstadt verunglückt ist. Er wird in einem Krankenhaus stationär aufgenommen.

Nach Angaben der Polizei hat sich der Unfall gegen 16.40 Uhr auf der Tübinger Straße ereignet. Der 37-Jährige