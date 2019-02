StuttgartDie Schonfrist für Besitzer ältere Dieselautos aus den Landkreisen ist längst abgelaufen. Die ersten Sünder gegen das Fahrverbot für Euro-4-Diesel sind auch schon erwischt – doch noch hüllt sich die städtische Bußgeldbehörde in Schweigen. Wir schauen genauer hin.

Wer gehört zu den ersten Diesel-Sündern, die nun wirklich zahlen müssen?

Die Fahrerin ist gerade mal 19 Jahre alt. Die junge Dame stammt aus dem Rems-Murr-Kreis und ist am 5. Februar um 14.15 Uhr in der Heilbronner Straße im Stuttgarter Norden unterwegs, als sie auf Höhe des Pragfriedhofs herausgewinkt wird. Die Beamten haben von weitem gesehen, dass der BMW des Typs 535 in die