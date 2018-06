StuttgartWie entstand die Stadt Stuttgart? Wie haben die ersten Menschen im Talkessel gelebt? Was ist in den Jahrtausenden passiert? Auf diese Fragen suchen nicht nur Historiker und Archäologen Antworten, sondern auch Bodenkundler. Wie Detektive können sie aus Spuren im Boden landschafts- und siedlungsgeschichtliche Entwicklungen ablesen – auch in Stuttgart. Seit mehr als zwei Jahren untersuchen die Experten das Erdreich im Talkessel, das durch die S-21-Arbeiten zugänglich wird, und blicken so zurück auf eine Zeitspanne von 12.000 Jahren. „Wir bekommen neue Perspektiven zum Verständnis der Vergangenheit“, sagt der Bodenkundler Andreas Lehmann von der