Stuttgart (dpa/lsw) CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart fordert vor einer Entscheidung über die Sanierung der Oper Stuttgart, günstigere Alternativen zu prüfen. Zwar sei der Littmann-Bau ein Wahrzeichen der Stadt, der Sanierungsbedarf sei unbestritten. Die in Rede stehende Summe von einer Milliarde Euro sei aber unglaublich hoch, sagte Reinhart in Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur. Eine solche Ausgabe von Steuergeld müsse man gegenüber den Bürgern gut rechtfertigen können. «Wir müssen deshalb sorgfältig im Blick halten, ob nicht auch kostengünstigere Alternativen in Betracht kommen.»

