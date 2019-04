Stuttgart (pol) Am Dienstag gegen 18.15 Uhr bemerkte ein Anwohner Rauch aus einem am Oberen Hoppenlauweg abgestellten Sperrmüllcontainer, berichtet die Polizei. Die sofort verständigte Feuerwehr konnte die offen lodernden Flammen schnell ablöschen.

Da der Container in unmittelbarer Nähe zu einem Wohngebäude stand, wurden an mehreren über dem Container liegenden Wohnungen die Rollläden sowie Glasscheiben beschädigt. Verletzte waren nicht zu beklagen. Mehrere Bewohner mussten zunächst jedoch ihre Wohnungen verlassen, da diese durch eindringenden Rauch verunreinigt waren. Nach Belüftung der Räumlichkeiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach einer ersten Schätzung beträgt der entstandene Schaden circa 20.000 EUR.